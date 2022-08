Roma, 19 ago. "Oggi pomeriggio firmerò l'accettazione della mia candidatura per il Pd alla Camera per il collegio della Città Metropolitana di Torino, città medaglia d'oro per la Resistenza. Poi, posata la penna, alle 18:30 sarò al Giardino Tina Anselmi. Comincio da lì". Così su Twitter Mauro Berruto, responsabile Sport del Pd.

