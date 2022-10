Torino, Juric cerca punti contro l'amico Sottil

TORINO, 22 OTT - Amici contro, Ivan Juric sfida Andrea Sottil. "Abbiamo un bel rapporto, eravamo compagni di camera a Coverciano" l'aneddoto raccontato dal tecnico del Torino alla vigilia del faccia a faccia con il collega, fissato per domani alle 12.30 alla Dacia Arena di Udine. "Ha fatto una lunga gavetta e avrebbe meritato un salto di categoria molto prima, ai tempi del Siracusa aveva conquistato la serie B ma gli tolsero la promozione a causa di una penalizzazione - dice Juric di Sottil in conferenza stampa - e adesso sono davvero contento per le soddisfazioni che si sta prendendo con l'Udinese". I friulani sono una delle rivelazioni del campionato, "una squadra particolarmente in forma" come l'ha descritta Juric, ma il suo Toro ha bisogno di punti: "Dobbiamo metterci qualcosa in più - l'analisi sul momento dei granata, che hanno racimolato un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite - ma contro il Cittadella ho avuto segnali incoraggianti: ho notato voglia di vincere, l'essere tosti in fase difensiva e il fatto di segnare sui calci piazzati, sono piccoli particolari ma molto importanti". Per l'attacco, Juric scommette su Pellegri: "Sanabria c'è e sono tutti a disposizione, ma confermerò Pietro - l'annuncio dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino - e spero che continui a crescere, il gol dell'altra sera è da attaccante moderno". In mediana sono in tre per due posti, "Posso scegliere tra Lukic, Linetty e Ricci, quest'ultimo l'ho visto molto meglio negli ultimi allenamenti e può essere la sua partita" ha commentato l'allenatore, e sulla trequarti ci si aspetta di più da Miranchuk: "So che può fare meglio, mi auguro che torni determinante come a Monza nel più breve tempo possibile" conclude Juric. Nessuna modifica nel terzetto arretrato, con Schuurs piazzato tra Djidji e Rodriguez, e probabilmente nemmeno sugli esterni, con Aina e Lazaro in vantaggio su Singo e Vojvoda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA