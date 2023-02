Tribunale civile Catania, dl Ong illegittimo, salvare tutti

CATANIA, 13 FEB - "Se non fosse cessata la materia del contendere, per l'avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri". Lo afferma sentenza del Tribunale civile di Catania sul ricorso contro il Decreto immigrazione del governo presentato da 35 profughi salvati dall'Humanity 1, tra i sbarcati nel porto del capoluogo etneo il 6 novembre 2022. In un passaggio della sentenza, il presidente Marisa Acagnino scrive che "il decreto è illegittimo" perché "consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali" sul soccorso in mare.

