Trivelle: Zanella (Avs), 'ritorno al passato, Urso indora la pillola'

Roma, 2 dic. - “Oggi è nato ‘Polesine No Trivelle', il Comitato per salvare questa fragile e straordinaria terra. A distanza di quasi 50 anni dalla chiusura dei pozzi per l'estrazione di metano il Polesine continua ad abbassarsi a causa della subsidenza provocata da quelle attività. Il fenomeno dell'abbassamento del suolo, arrivato fino a 3,5 metri nel Delta del Po, è destinato ad aggravarsi con il possibile ritorno delle trivelle in mare, a 9 miglia dalla costa destina, voluto dal Governo Meloni. Il ministro Urso dice che la tecnologia consente di rispettare il territorio: questo è solo un modo per indorare la pillola, una affermazione senza reale fondamento perché il piano scellerato del Governo non risolverà i problemi dell'emergenza energetica ma che provocherà gravi danni alle attività economica, alla tenuta dei territori e alla vivibilità". Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera.

