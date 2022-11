Tronchi di albero vestiti con centrini ad uncinetto a Enna

ENNA, 30 NOV - Chi arriva nella centrale piazza Vittorio Emanuele a Enna rimane incuriosito dalla magia dei tronchi degli alberi vestiti con drappi di centrino ad uncinetto e maglia in lana. E' il frutto di un progetto di arte di strada, Yam Bambing, firmato da Ancos insieme all'associazione Banca del Tempo e sponsorizzato dal Comune di Enna. "Al progetto, che ha reso il centro cittadino di Enna a colori, con filati a maglia e stoffe che abbelliscono i nostri alberi, hanno collaborato anche la cooperativa di disabili la Contea e l'associazione The Crace, Aps 360 StartupSoddisfatte", dice la presidente della Banca del tempo Rita Lo Giudice La Paglia che ora sta lavorando ad un progetto con gli ospiti della casa di riposo per realizzare oggettistica per natale. " Con poco abbiamo abbellito il centro cittadino grazie all'impegno di decine di donne che hanno offerto il loro sapiente lavoro", aggiunge la presidente dell'Ancos, Franca Andolina.

