Trump, se mi ricandido e vinco, grazia a rivoltosi Capitol Hill

ROMA, 02 SET - L'ex presidente Usa, Donald Trump, ha detto che se si ricandiderà e vincerà le elezioni, prenderà "molto, molto seriamente" in considerazione la grazia completa per i rivoltosi che hanno fatto irruzione nel Campidoglio il 6 gennaio del 2021. "Se deciderò di candidarmi e se vincerò, guarderò con molto, molto favore alla grazia. La grazia completa", ha detto Trump a Wendy Bell Radio, aggiungendo: "Valuteremo molto, molto seriamente la possibilità di concedere la grazia completa perché non possiamo permettere che ciò accada. E intendo dire che la grazia completa è accompagnata dalle scuse di molti". Trump aveva fatto una promessa simile durante gli ultimi giorni del suo mandato, quando alcuni dei rivoltosi del 6 gennaio erano già in carcere. Nessuno, tuttavia, è stato graziato prima che lasciasse l'incarico.

