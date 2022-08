Tuffi: Bertocchi, 'dopo un periodo difficile questo oro è una soddisfazione enorme'

Roma, 16 ago. - "Mi presentavo come campionessa europea in carica, ma non c'ho pensato più di tanto. L'obiettivo era di divertirmi e credo di essere andata oltre. Quest'oro è una soddisfazione enorme, dopo un periodo molto difficile". Queste le parole di Elena Bertocchi dopo la vittoria nel trampolino da un metro ai campionati europei di Roma. "Dal punto di vista emotivo ho accusato di più le eliminatorie; in finale ero sciolta e carica. Tutta la routine è stata ottima", aggiunge la 26enne milanese.

