Roma, 1 ago. - Sedici atleti per tornare ai vertici continentali. L'Italtuffi è pronta e darà battaglia dal 15 al 21 agosto nel parco del Foro Italico dove riecheggiano ancora i fasti della Cagnotto che insieme a Francesca Dallapè vinsero uno storico argento nel sincro ai mondiali di Roma '09, che seguì il bronzo sempre dell'altoatesina dai tre metri. Azzurri che lo scorso anno conquistarono 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi) nell'edizione di Budapest. Dal 18 al 20 agosto invece per la priva volta a livello continentale brividi ed emozioni per l'High Diving con lo spettacolo dei voli da 27 metri (uomini) e 20 metri (donne).

Questi gli azzurri convocati: Elena Bertocchi - Esercito/CC Milano (1metro - sincro 3 metri), Chiara Pellacani - Fiamme Gialle/Fratelli Marconi (1metro, 3 metri, sincro tre metri, sincro mix 3 metri - Team Event), Sarah Jodoin Di Maria - Marina Militare/Fratelli Marconi (piattaforma, sincro mix piattaforma - Team Event), Maia Biginelli - Fiamme Oro (piattaforma - sincro piattaforma), Elisa Pizzini - Bergamo Tuffi (3 metri), Elettra Neroni - ASD Carlo Dibiasi (sincro piattaforma), Lorenzo Marsaglia - Marina Militare/CC Aniene (1 metro, 3 metri, sincro 3 metri), Giovanni Tocci - CS Esercito (1 metro, 3 metro, sincro 3 metri), Andreas Sargent Larsen - Fiamme Oro/CC Aniene (piattaforma - sincro piattaforma, Team Event), Eduard Gugiu Timbretti - Ersercito/Blu 2006 (piattaforma, sincro piattaforma, sincro misto piattaforma), Matteo Santoro - Fratelli Marconi (sincro mix 3 metri), Riccardo Giovannini - Fiamme Oro (team event), Alessandro De Rose Aurelia Nuoto - 27 metri, Andrea Barnaba Triestina Nuoto - 27 metri, Davide Baraldi CC Milano - 27 metri, Elisa Cosetti Triestina Nuoto - 20 metri, Veronica Papa Aurelia Nuoto - 20 metri.

