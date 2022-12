Turchia: Orlando, 'non lasciamo solo il popolo curdo'

Roma, 15 dic. "Non lasciamo solo il popolo curdo. Alla Camera abbiamo presentato una mozione con cui chiediamo che l'Italia condanni senza appello l'aggressione turca e chieda l'immediata cessazione degli attacchi contro l'Hdp e il Kurdistan". Così Andrea Orlando in un post su Fb.

"Il 13 novembre 2022 una bomba è esplosa in via Istiklal a Istanbul. Le autorità turche hanno immediatamente accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan e le Forze democratiche siriane di essere responsabili dell'attentato - entrambi i gruppi hanno negato il loro coinvolgimento - e hanno condotto un'offensiva e una serie di raid contro le regione curde della Siria e del Nord dell'Iraq. Siamo di fronte a un nuovo picco nelle tensioni tra la Turchia e i curdi, con operazioni militari minacciate e messe in atto dal Presidente Erdogan che fanno seguito all'azione della Corte costituzionale turca che ha messo sotto accusa e chiesto lo scioglimento del Partito democratico dei popoli".

"Il Governo italiano non deve restare indifferente di fronte a una situazione che rivela le continue minacce di Erdogan al funzionamento del sistema democratico turco e la rinnovata offensiva nei confronti del popolo curdo. Chiediamo una ferma condanna dell'aggressione turca, la cessazione degli attacchi e l'impegno in tutte le sedi internazionali affinché in Turchia siano garantiti la pluralità democratica e il rispetto e la tutela dei diritti umani".

