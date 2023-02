Roma, 2 feb. - "Qui è in gioco la coesione dell'Italia, non si può svendere l'unità del nostro Paese in cambio di un accordo sul presidenzialismo. Dividere l'Italia in due parti, nord e sud, regioni più povere e regioni più ricche, quindi acuire ancora di più le distanze sociali ed economiche è un fatto inaccettabile che mina il principio di sussidiarietà della nostra Costituzione". Così Angelo Bonelli, co portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra sull'autonomia, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio.

