Kiev, 28 nov. Sono 4.751.065 i rifugiati dall'Ucraina che si sono registrati per la protezione temporanea o status simili a partire dalla scorsa settimana. Lo ha comunicato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Polonia, Germania e Repubblica Ceca sono in testa. In totale, in tutta Europa sono stati registrati circa 7,8 milioni di rifugiati ucraini, la maggior parte dei quali in Polonia, Germania e Repubblica Ceca.

