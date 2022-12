Ucraina: aeronautica Kiev, 'Patriot estremamente necessari'

Kiev, 21 dic. I complessi missilistici antiaerei Patriot, che gli Stati Uniti forniranno a Kiev, possono aiutare a "rafforzare in modo significativo" la difesa aerea dell'Ucraina e a creare un sistema di difesa aerea a scaglioni. Lo ha detto Yuriy Ignat, portavoce del Comando dell'aeronautica militare, in un'intervista a Radio Liberty.

"Sono una cosa estremamente necessaria per l'Ucraina. Perché il Patriot è stato a lungo sognato nella nostra strategia per l'ulteriore sviluppo dell'Air Force. Il Patriot è un'arma a lungo raggio che può ingaggiare i suoi bersagli aerei a una distanza fino a 150 chilometri. Questi complessi in determinate direzioni potrebbero aiutare ad allontanare l'aviazione russa dai nostri confini, in particolare bombardieri come il TU-22M3 o gli equipaggi degli aerei tattici del nemico", ha spiegato Ignat, secondo cui l'esercito ucraino sarà in grado di padroneggiare abbastanza facilmente i nuovi sistemi missilistici antiaerei Patriot.

