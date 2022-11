Ucraina: aeronautica Kiev, 'Russia accumula missili in vista di attacco massiccio'

Kiev, 10 nov. La Russia sta iniziando ad accumulare missili per lanciare un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del comando dell'aeronautica militare ucraina, Yuriy Ignat, secondo cui questa possibilità non sarebbe esclusa "perché il nemico non ha abbandonato le sue intenzioni di distruggere le nostre infrastrutture".

Per Ignat, i russi si sono resi conto che i risultati dei singoli attacchi di missili o droni "non sono così tanti", quindi, presumibilmente, stanno cercando di accumulare riserve per un attacco massiccio.

Ignat ha osservato che attualmente le fabbriche russe lavorano in tre turni per sostituire i missili da crociera perduti.

