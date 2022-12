Ucraina: ambasciatore in Italia, 'lottiamo per valori che in Europa ci accomunano'

Roma, 14 dic. "E' un premio importante, conferito a persone che con il loro coraggio rendono il mondo migliore: soldati, volontari, medici, personale delle centrali elettriche, che non si stancano e che lottano per il prezzo più alto, quello della libertà, prerequisito indispensabile per la democrazia. Per molti la libertà è scontata, come l'aria, ma noi combattiamo per la nostra terra e per il nostro futuro e per i valori che con voi condividiamo". Lo ha detto l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk durante la cerimonia di premiazione, in Senato, del Premio Sacharov 2022 del Parlamento europeo, conferito al popolo ucraino.

Pubblicità

"Putin e la Russia vogliono vederci in ginocchio", ha aggiunto l'ambasciatore, parlando di "100 round in cui è stata offerta la pace a Mosca. Ma la Russia non la vuole e risponde con gli attacchi missilistici. Ciò che la Russia fa in Ucraina è sostenuto dal popolo russo, non solo da Putin, e poco importa se è colpa del governo o della propaganda: spero che questo atteggiamento metta fine alla considerazione secondo cui Russia e Ucraina sono fratelli. Mosca sta conducendo una guerra contro la nostra identità, i crimini contro gli ucraini non hanno precedenti dai tempi della II Guerra Mondiale, i bombardamenti ricordano quelli di Londra. Oltre il 60 per cento degli attacchi sono diretti contro le infrastrutture energetiche per colpire il popolo. Nei territori liberati sono stati trovati campi di tortura e di sepoltura di massa, i bambini vengono deportati, ci sono adozioni illegali, mine e violenze contro bambini, donne e anziani".

"Il mondo occidentale - ha concluso - deve continuare negli sforzi per raggiungere una pace vera, con regole giuste. Al G20 questa formula è stata presentata da Zelensky. Siamo aperti e trasparenti nel cercare di trovare la pace, e gli ucraini continueranno a lottare anche per l'Europa. Per questo motivo contiamo nel sostegno dei paesi europei. Con sforzi congiunti saremo in grado di restituire la pace e la libertà all'Europa, cosa che consideriamo il valore più alto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA