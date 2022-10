Ucraina: attacchi con droni a Kiev, esplosione in centro città

Kiev, 17 ott. Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 6,45 ora locale di oggi a causa di attacchi missilistici russi, secondo quanto riferito dalla Cnn.

Una delle esplosioni è avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, secondo un post su Telegram del sindaco Vitali Klitschko. "Tutti i servizi di emergenza sono stati inviati sul posto", ha detto Klitschko.

Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino, ha confermato che Mosca ha attaccato Kiev con droni kamikaze. "I russi pensano che questi attacchi li aiuteranno, ma queste azioni sanno di disperazione", ha detto in una nota. “Abbiamo bisogno di più difesa aerea il prima possibile. Non abbiamo tempo per ritardare. Abbiamo bisogno di più armi per proteggere il cielo e distruggere il nemico”.

