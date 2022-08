Ucraina: Berlusconi, 'Russia ha violato diritto internazionale'

Roma, 16 ago. "Da premier del mio Paese, io ho lavorato, in pieno accordo con i nostri alleati della Nato, per ridefinire i rapporti fra Russia e Occidente. L'accordo Nato-Russia avrebbe potuto inaugurare una stagione nella quale la Russia diventasse un partner e un interlocutore affidabile. Già allora, vent'anni fa, si capiva che la sfida sistemica del 21/mo secolo sarebbe stata quella con la Cina. Purtroppo non è andata così, oggi la Russia attaccando l'Ucraina ha violato il diritto internazionale ed ha portato una guerra dolorosa nel cuore dell'Europa". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Politico eu.'.

"Noi di Forza Italia -aggiunge- siamo sempre stati con coerenza dalla parte dell'Europa, dell'Occidente, dell'Alleanza atlantica, degli Stati Uniti. Oggi noi siamo con il popolo ucraino perché siamo per la libertà, come sempre".

