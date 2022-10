Ucraina: Biden, 'Russia non può cancellare uno stato sovrano dalla mappa'

Washington, 13 ott. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che il voto di ieri dell'assemblea generale delle Nazioni Unite ha inviato un "messaggio chiaro" a Mosca. "La posta in gioco di questo conflitto è chiara a tutti - ha detto - e il mondo ha inviato un chiaro messaggio in risposta: la Russia non può cancellare uno stato sovrano dalla mappa".

Ieri l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato in modo schiacciante il “tentativo di annessione illegale” da parte della Russia di quattro regioni ucraine, chiedendo a Mosca di invertire la rotta. Tre quarti dei 193 membri dell'assemblea generale – ovvero 143 paesi – hanno votato a favore di una risoluzione che definiva illegale la mossa di Mosca, aggravando l'isolamento internazionale della Russia.

Solo quattro paesi si sono uniti alla Russia nel votare contro la risoluzione: Siria, Nicaragua, Corea del Nord e Bielorussia. Trentacinque paesi si sono astenuti, tra cui la Cina, partner strategico della Russia, insieme a India, Sud Africa e Pakistan. Il resto dei Paesi non ha votato.

