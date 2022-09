Ucraina: Blinken, 'in contatto con Mosca per affrontare minacce nucleari'

Washington, 26 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Antony Blinken ha affermato che Washington è stata in contatto negli ultimi mesi con il Cremlino per affrontare le minacce nucleari nel corso della guerra della Russia contro l'Ucraina. "È molto importante che Mosca ci ascolti e sappia che le conseguenze di una guerra nucleare sarebbero terribili", ha affermato il segretario di Stato degli Stati Uniti in un'intervista alla Cbs, aggiungendo: "Siamo stati molto chiari con i russi, sia in pubblico che in privato".

"Abbiamo sentito molta retorica irresponsabile da Vladimir Putin - ha detto ancora Blinken - ma siamo concentrati sul fare in modo che tutti possiamo agire in modo responsabile". Riguardo la guerra, il segretario di Stato ha dichiarato che "se la Russia smette di combattere, la guerra è finita. Se l'Ucraina smette di combattere, l'Ucraina è finita. Il presidente Biden sta facendo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a difendersi e facciamo tutto il possibile per riunire altri paesi per fare pressione sulla Russia, siamo anche determinati a far sì che questa guerra non si espanda".

