Bali, 16 nov. "Ho parlato oggi con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo che la tempesta missilistica russa ha distrutto le infrastrutture energetiche più critiche in Ucraina. Abbiamo anche discusso dell'esplosione in Polonia. Ci impegniamo a stare con l'Ucraina per tutto il tempo necessario". Così il Segretario di Stato americano Antony Blinken in un tweet.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA