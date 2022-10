Ucraina: Boldrini (Pd), 'condivido manifestazione del 5/11, spero sia partecipata'

Roma, 22 ott "Condivido l'impostazione della piattaforma della manifestazione del 5 novembre contro la guerra in Ucraina. Le manifestazioni di piazza sono importanti per fare pressione sui governi e portare il tema del dialogo al centro dell'agenda politica. Tema di cui si sente la mancanza. Spero che quella del 5 novembre sarà una manifestazione ampia, partecipata, di popolo”. Lo dice Laura Boldrini, deputata del Partito democratico, in un'intervista a 'Avvenire'.

