Roma, 3 gen. "Non so cosa vorrà fare Schlein" sulle armi all'Ucraina, "spero che il Pd resti compatto e con una linea chiara come fatto finora. Io non ho tentennamenti. Detto questo, spero che ci sia un di più di sforzo diplomatico per arrivare ad una pace giusta". Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7.

