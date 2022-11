Roma, 5 nov "Rispetto profondamente tutti coloro che manifestano per la pace, in qualsiasi città d'Italia. Io sono in piazza a Milano con la convinzione che non ci può essere pace vera se non si distingue con chiarezza tra le vittime e i carnefici". Lo scrive su Facebook Pier Ferdinando Casini.

