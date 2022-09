Ucraina: Consiglio per la sicurezza, 'improbabile che attacco ripetuto a Kiev abbia successo'

Kiev, 7 set. Il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina (Nsdc), ritiene improbabile che un ripetuto attacco russo a Kiev abbia successo. Oleksiy Danilov ha risposto così alla dichiarazione dell'intelligence ucraina di non escludere un ripetuto attacco di terra dei russi alla capitale ucraina: "I russi vogliono la nostra distruzione come Stato - ha affermato - Vogliono la liquidazione della leadership politico-militare del nostro paese. Non hanno cambiato i loro piani. Pertanto, non c'è nulla di sorprendente in questo per noi. Ma non ci sono riusciti e supponiamo che sia improbabile che abbiano successo anche in futuro".

