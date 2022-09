Ucraina: Conte, 'sanzioni fanno male anche a noi ma vanno mantenute'

Roma, 5 set. "Le sanzioni non vanno tolte ma mantenute, perché dobbiamo dare un segnale forte, concordato e congiunto. Anche io pensavo che avessero un impatto più forte sull'economia russa, stanno facendo male anche a noi, ma ciò non toglie che c'è da mantenere il punto". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Porta a Porta nella puntata che andrà in onda questa sera.

Pubblicità

"Il problema - prosegue l'ex premier - è come si esce da questa guerra. Ho avvertito che inseguire una vittoria militare sulla Russia è illusorio, condanniamo l'aggressione ma seguiamo la strada delle trattative per la pace. Ora, è chiaro che l'Ucraina non può difendersi a mani nude ma credo che in questo momento il problema in Ucraina non sia la mancanza di armi, armi anche molto sofisticate. L'unica soluzione che adesso si sembra inseguire è una vittoria militare sulla Russia che non sta avvenendo, mentre di negoziato di pace non si parla più, si parla solo di una guerra che durerà ancora tanti anni".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA