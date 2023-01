Ucraina: critiche a ministra Difesa tedesca per messaggio di fine anno con fuochi d'artificio

Berlino, 2 gen. (Adnkronos/Dpa) - Critiche alla ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht per un suo messaggio di fine anno, con riferimenti alla "guerra in piena Europa", mentre alle spalle vengono fatti esplodere fuochi d'artificio. Un video pubblicato sul suo account Instagram. Uno spettacolo che "incorona solo una serie di gaffes. Ogni minuto in più in cui il Cancelliere la tiene al governo danneggia ulteriormente la reputazione internazionale del Paese", ha scritto la deputata della Cdu, Serap Güler. "Chi ci considererà più seriamente?", ha aggiunto.

