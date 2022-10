Ucraina: Cuperlo, 'cercare negoziato, non si vince guerra contro potenza nucleare'

Roma, 9 ott. "Se tornassi indietro sosterrei l'Ucraina nella sua resistenza", ma "c'è un'escalation in atto, sono passati sette mesi e di fronte ad un rischio atomico concreto la responsabilità della politica, dell'Europa e di tutti è di dire: adesso, nel sostegno trasparente, coerente, alla resistenza del popolo ucraino, ricerchiamo la strada di un possibile negoziato e anche di un compromesso: puoi vincere sul campo una guerra contro una potenza atomica che dispone di seimila testate nucleari sul territorio dell'Europa? La risposta semplicemente è no". Lo ha affermato Gianni Cuperlo, del Pd, ospite di 'In mezz'ora in più'.

