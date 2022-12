Ucraina: Danimarca ha stanziato 42milioni di dollari in aiuti militari

Copenaghen, 22 dic.La Danimarca ha stanziato oltre 42 milioni di dollari per ulteriori aiuti militari all'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del paese. "La lotta per la libertà dell'Ucraina è anche la nostra e dell'Europa. Il governo continuerà a sostenere gli ucraini dal punto di vista finanziario, militare e umanitario", ha affermato il ministro Jakob Ellemann-Jensen.

I fondi saranno donati al Fondo internazionale per l'Ucraina (Ifu), un'iniziativa lanciata dal Regno Unito e per l'acquisto di armi per l'Ucraina. A ottobre, la Danimarca, insieme a Germania e Norvegia, ha promesso di acquistare congiuntamente 16 obici semoventi Zuzana-2 dalla Slovacchia per fornire ulteriore assistenza all'Ucraina. Gli obici dovrebbero essere consegnati nel 2023.

Da ottobre 2022, la Danimarca ha fornito aiuti militari all'Ucraina per oltre 500 milioni di euro.

