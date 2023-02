Ucraina: difensore civico russo, 'Kiev ha bloccato processo scambio prigionieri'

Mosca, 1 feb. L'Ucraina sta ritardando gli scambi di prigionieri di guerra. Lo ha dichiarato il difensore civico russo per i diritti umani Tatyana Moskalkova, ripresa dalla Tass. "Sono molto preoccupata di vedere che il processo di scambio di prigionieri con l'Ucraina non sta andando come vorremmo - ha scritto su Telegram - Kiev ha rimosso molti soldati semplici e sergenti dalle liste di scambio, inserendoli nella lista dei dispersi".

La Moskalkova ha sottolineato che le famiglie delle truppe ucraine continuano a chiederle di essere aiutate a trovare i loro cari e ha spiegato che "li troviamo tra i prigionieri di guerra detenuti in Russia e offriamo immediatamente di scambiarli con i nostri ragazzi prigionieri in Ucraina. Ma sfortunatamente, le autorità ucraine mettono i guadagni politici al di sopra della misericordia e dell'umanità e si interessa poco ai militari comuni".

"Credo che intensificare il processo di scambio sia cruciale per i prigionieri di guerra di entrambe le parti - ha detto ancora la Moskalkova - Spesso, madri e mogli mi scrivono, chiedendomi di tenere i loro cari in Russia in modo che non debbano andare di nuovo in guerra".

