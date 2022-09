New York, 20 set. "L'eroismo dell'Ucraina, del presidente Zelensky e del suo popolo, è un potente promemoria di ciò che rappresentiamo, di ciò che stiamo per perdere". Così il premier Mario Draghi, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA