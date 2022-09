Ucraina: Draghi, 'non possiamo rischiare catastrofe nucleare, essenziale demilitarizzare'

New York, 21 set. “L'accordo sull'esportazione del grano ucraino è stato un momento di collaborazione importante tra le parti, per cui voglio ringraziare l'ONU, il Segretario Generale Guterres, la Turchia. Il nostro auspicio è che si possano raggiungere altri momenti di cooperazione, a partire dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'accesso alla centrale di una squadra di esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica rappresenta un passo avanti. Ora è essenziale arrivare a qualche forma di demilitarizzazione dell'area. Non possiamo rischiare la catastrofe nucleare”. Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York.

