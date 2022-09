Roma, 16 set "Le sanzioni funzionano, bisogna continuare" insieme al "sostegno all'Ucraina finchè non vince la guerra di liberazione del suo Paese. Questa è stata la linea del mio governo, non posso anticipare quale sarà" in futuro, "nel centrodestra ci sono diversi punti". Lo ha detto Mario Draghi.

