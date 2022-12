Ucraina: Estonia invierà un nuovo pacchetto di aiuti militari

Tallinn, 23 dic. Il governo estone ha deciso di fornire all'Ucraina un ulteriore pacchetto di aiuti militari, secondo il ministro della Difesa del paese, Hanno Pevkur, citato dall'agenzia di stampa Unian, aggiungendo che "il pacchetto riguarda principalmente l'equipaggiamento personale perché questo è ciò che gli ucraini ci hanno chiesto espressamente".

Pubblicità

Il nuovo pacchetto includerà divise da campo invernali, dispositivi di protezione individuale e droni. Pevkur ha aggiunto che l'Estonia ha già fornito all'Ucraina armi e varie attrezzature militari per un valore di oltre 1 miliardo di euro dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala.

Secondo il media Err, il 19 dicembre il presidente estone Alar Karis ha dichiarato che non c'era bisogno di parlare di pace o cessate il fuoco in Ucraina prima che la Russia sia sconfitta. Il parlamento estone ha condannato l'annessione illegale dei territori ucraini da parte della Russia e ha votato per dichiarare la Russia "un regime terrorista" il 18 ottobre.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA