Ucraina: ex comandante Wagner chiede asilo in Norvegia, 'pronto a testimoniare'

Oslo, 16 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Andriy Medvedev, un ex comandante del gruppo mercenario Wagner, ha chiesto asilo politico in Norvegia e si è offerto di testimoniare contro il suo fondatore, l'oligarca vicino al presidente russo Vladimir Putin, Yevgeni Prigozhin. Secondo le informazioni dell'organizzazione russa per i diritti umani Gulagu, Medvedev ha attraversato illegalmente il confine norvegese dalla Russia, nella regione di Murmansk, per poi essere trasferito a Oslo, la capitale, dove è stato trattenuto in un centro per migranti.

L'intenzione di Medvedev è quella di testimoniare contro Prigozhin, considerato uno degli uomini più vicini al presidente russo, tanto da essere conosciuto come 'lo chef di Putin', per via del gran numero di ristoranti e società di catering che si occupano delle cene del Cremlino. All'inizio di luglio 2022, riferisce Ukrinform, Medvedev aveva firmato un contratto di quattro mesi con il gruppo Wagner per poi essere inviato nella regione di Lugansk, dove è stato nominato comandante di una delle squadre d'assalto.

