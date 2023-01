Ucraina: Fazzolari, 'vergognosa tregua Natale ortodosso dopo bombe 25 dicembre'

Roma, 5 gen. "Il Putin che chiede la tregua per il Natale ortodosso è lo stesso Putin che ha fatto bombardare l'Ucraina anche il 24 e 25 dicembre? Con questa vergognosa provocazione Putin intende ribadire che la Russia non ha alcun rispetto per le tradizioni e la cultura degli altri Stati europei e che non riconosce al popolo ucraino neppure il diritto di festeggiare il Natale insieme alla Chiesa cattolica e alle altre Chiese ortodosse che utilizzano il calendario gregoriano. La tregua per il Natale ortodosso che segue ai bombardamenti durante il Natale cattolico rappresenta uno dei livelli più bassi raggiunti dal regime putiniano”. Così il senatore Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma di Governo.

