Ucraina: forze armate, 'prepariamo Kiev per possibile offensiva esercito russo'

Kiev, 2 nov. Le forze di terra ucraine stanno costruendo un sistema di difesa 'multi-livello' intorno a Kiev per proteggere la capitale da una possibile nuova offensiva delle truppe russe. Lo ha reso noto il comandante del gruppo delle forze di difesa di Kiev, il tenente generale Oleksandr Pavlyuk, precisando che "prima di tutto stiamo attrezzando postazioni di tiro e rifugi per il personale. Inoltre, stiamo aumentando l'equipaggiamento di fortificazione delle linee di difesa installando strutture antincendio a lungo termine di vario tipo. Stiamo anche installando barriere ingegneristiche esplosive e non esplosive davanti alle posizioni delle nostre truppe".

Il 20 ottobre, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato che cresce la minaccia di una rinnovata offensiva dell'esercito russo sul fronte settentrionale e ha aggiunto che la direzione dell'offensiva dell'esercito russo da nord questa volta potrebbe essere spostato a ovest del confine bielorusso-ucraino al fine di "tagliare le principali arterie logistiche della fornitura di armi e attrezzature militari all'Ucraina dai paesi partner". Il 27 ottobre, lo Stato maggiore delle forze armate ha aggiunto che stavano osservando "preparativi sistematici per l'escalation" da parte di Russia e Bielorussia.

