Parigi, 5 ott. La Francia non concederà automaticamente il visto ai russi che fuggono dalla mobilitazione parziale voluta dal presidente Vladimir Putin per aumentare l'invio di soldati in Ucraina. Lo ha detto la ministra sottosegretaria francese incaricata dell'Europa, Laurence Boone, intervistata a radio Franceinfo.

