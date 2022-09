Ucraina: Gb estenderà addestramento militari ucraini da 3 a 5 settimane

Londra, 5 set. La Gran Bretagna amplierà notevolmente il programma di addestramento dell'esercito ucraino, che coinvolgerà decine di migliaia di soldati. La durata del corso di combattimento sarà estesa da tre a cinque settimane e continuerà per gran parte a svolgersi in Gran Bretagna. Lo riporta Sky News.

Il corso principale tenuto dagli specialisti britannici si basa sull'addestramento della fanteria. Include l'utilizzo delle armi, il pronto soccorso sul campo di battaglia, il camuffamento e le tecniche di pattuglia. Le due settimane aggiuntive consentiranno un addestramento più avanzato come la guerra di trincea e urbana, le operazioni sui veicoli e l'addestramento sul campo di battaglia nel combattimento simulato.

A partire da giugno circa 4.700 soldati sono già stati addestrati nelle basi militari dell'Inghilterra, dove la Gran Bretagna intende di continuare il proprio supporto fino a quando l'Ucraina non avrà bisogno di altre truppe per combattere la Russia. L'addestramento è condotto da unità dell'11a Brigata di assistenza alla sicurezza dell'esercito britannico e del reggimento della Royal Air Force insieme a istruttori internazionali. Sono inoltre presenti istruttori militari di altri otto paesi, tra cui Nuova Zelanda, Svezia e Paesi Bassi, che hanno collaborato con le loro controparti britanniche per una missione di addestramento rafforzata.

