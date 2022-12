Ucraina: Gb, 'Putin non terrà conferenza fine anno per non mostrare insoddisfazione'

Londra, 13 dic. "Putin potrebbe aver deciso di non tenere la tradizionale conferenza stampa di fine anno per non mostrare insoddisfazione per l''operazione militare speciale' in Ucraina". E' l'ipotesi che fa l'intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano su Twitter.

Ieri il Cremlino ha confermato che il presidente russo non terrà la sua conferenza stampa per la prima volta in dieci anni. L'intelligence britannica osserva che si tratta di "un importante evento pubblico utilizzato da Putin per dimostrare la sua presunta onestà e apertura".

"Mentre le domande per la conferenza stampa sono quasi certamente vagliate in anticipo - scrive il ministero della Difesa di Londra - la cancellazione dell'evento sembra essere correlata alle preoccupazioni per il crescente sentimento contro la guerra in Russia. È probabile che il Cremlino sia profondamente preoccupato che qualsiasi evento che coinvolga Putin possa essere accompagnato da polemiche".

