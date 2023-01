Ucraina: Gelmini, 'M5S prenda distanze da blog Grillo'

Roma, 25 gen. “Le parole in libertà di Torquato Cardilli pubblicate sul blog di Beppe Grillo, contro Zelensky, l'Unione europea, la Nato e –per non farsi mancare nulla– pure contro Bruno Vespa e il Festival di Sanremo, sono inaccettabili. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe prendere drasticamente le distanze da questo post se non vuol essere considerato un fiancheggiatore di Putin e dei suoi crimini”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA