Ucraina: generale Usa, 'Russia ha fallito suoi obiettivi strategici'

Berlino, 8 set. "Nonostante fossero senza armi e senza equipaggiamenti, gli ucraini hanno dimostrato una competenza tattica superiore e una volontà superiore di combattere per il proprio paese e per la propria libertà". Lo ha detto il capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley, durante una conferenza stampa insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a Ramstein, in Germania.

Pubblicità

Milley ha affermato che la Russia è stata "sconfitta" nella sua offensiva iniziata ad aprile, dopo i fallimenti già all'inizio dell'invasione. “I loro obiettivi strategici in ​​quell'offensiva non hanno avuto successo - ha detto - Non hanno preso tutto il Donbass e hanno solo attraversato il fiume Dnipro, a sud, nelle vicinanze di Kherson". Sebbene sia troppo presto per valutare appieno l'offensiva lanciata di recente da Kiev vicino a Kherson, "l'Ucraina sta effettivamente calibrando la manovra a terra mentre continua la sua offensiva". I progressi delle forze ucraine vicino a Kherson sono "costanti", ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA