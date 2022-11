Ucraina: Graziano (Pd), 'governo ritiri emendamento a dl Calabria'

Roma, 29 nov. "Per il Pd è fondamentale chiedere al Governo di ritirare l'emendamento al Senato sulla proroga del decreto sull'Ucraina del marzo scorso, un emendamento fatto al decreto Calabria che nulla c'entra con il tema dell'aggressione russa all'Ucraina. Ci sono due questioni importanti: una di merito e una di metodo". Così in aula Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio, in premessa dell'illustrazione della mozione del Pd sul conflitto russo-ucraino.

Pubblicità

"Quanto alla prima, quella di merito, noi siamo a sostegno da sempre dell'Ucraina, in tutte le forme, rispetto all'attuale scenario bellico. Sulla questione di metodo penso che non si possa e non si debba, attraverso un emendamento ad un decreto che nulla c'entra con la questione ucraina, parlare della vicenda ucraina".

"Già a giugno avevamo fatto una risoluzione dove si chiedeva di coinvolgere il Parlamento. E penso che questo sia un tema talmente importante che va trattato attraverso un provvedimento ad hoc. Quindi chiediamo al Governo di ritirare quell'emendamento”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA