Belgrado, 7 dic. Il gruppo militare privato Wagner ha fondato in Serbia il "Centro di amicizia e cooperazione russo-serbo per la cultura e l'informazione" con il nome "Orly". Il quotidiano indipendente di Belgrado Danas ha pubblicato una dichiarazione del gruppo Wagner, in cui si afferma che il centro "ha l'obiettivo di consolidare e sviluppare relazioni amichevoli tra Russia e Serbia e farà informazione contro i liberali russi che sono arrivati ​​in Serbia e stanno cercando di compiere azioni anti-russe con l'obiettivo di screditare Mosca e peggiorare le relazioni tra i popoli russo e serbo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA