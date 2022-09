Ucraina: in corso a Energodar preparativi per l'evacuazione obbligatoria dei residenti

Kiev, 13 set. Ad Energodar sono in corso i preparativi per l'evacuazione obbligatoria dei residenti. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh.

"Ad Energodar, ci stiamo attualmente preparando per l'evacuazione obbligatoria -ha spiegato Starukh-. Dopotutto, la città ha una storia molto complicata, ovvero non usa gas o altri tipi di energia, ma solo calore secondario dalla centrale nucleare. Se la centrale nucleare si ferma e non produce calore, in inverno ci sarà un disastro. La gente lo capisce".

Tutte le unità della centrale nucleare di Zaporizhzhya non funzionano dall'11 settembre, ha ricordato Starukh.

