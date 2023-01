Ucraina: incidente missilistico, Bielorussia pronta per qualsiasi scenario

Minsk, 2 gen. "L'aeronautica bielorussa è pronta per qualsiasi sviluppo e ha adottato misure adeguate per garantire la sicurezza del paese". Lo ha dichiarato al canale televisivo STV il vice comandante dell'aeronautica e della difesa aerea Anatoly Bulavko, riferendosi al missile ucraino abbattuto sopra la Bielorussia alla fine di dicembre.

Pubblicità

Secondo l'alto funzionario militare, la Bielorussia ha attualmente tutte le capacità per garantire la propria sicurezza. "Questo è il motivo per cui abbiamo una visione sobria della situazione e abbiamo adottato misure appropriate. E la nostra popolazione, la nostra gente, può dormire sonni tranquilli e tutti possono fare il proprio lavoro".

Un missile lanciato dal territorio ucraino è stato abbattuto dalle difese aeree bielorusse giovedì mattina mentre violava lo spazio aereo del paese. I suoi frammenti sono atterrati vicino al villaggio di Gorbakha, nel distretto di Ivanovo della regione di Brest. Minsk ha chiesto a Kiev di condurre un'indagine approfondita sull'incidente, perseguire i responsabili e adottare misure esaustive per prevenire il ripetersi di tali incidenti in futuro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA