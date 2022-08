Ucraina: intelligence Gb, Mosca crea nuova formazione militare, terzo Corpo d'Armata

Londra, 10 ago. Per far fronte alle "priorità operative" di intensificare l'offensiva del Donbass e rafforzare le difese contro i previsti contrattacchi ucraini nel sud del paese, Mosca ha molto probabilmente "istituito una nuova importante formazione di forze di terra, il terzo Corpo d'Armata, con base a Mulino, nell'oblast di Nizhny Novgorod, ad est di Mosca". Queste le valutazioni contenute nell'ultimo rapporto dell'intelligence britannica divulgate dal ministero della Difesa di Londra.

"La Russia - prosegue - intende verosimilmente rifornire per un'ampia percentuale il nuovo corpo d'armata attraverso i battaglioni di 'volontari' di nuova formazione, che vengono assemblati in tutto il paese" attraverso il reclutamento nelle diverse aree.

"Politici regionali russi - si legge ancora nel rapporto - hanno confermato che alle potenziali reclute vengono offerti bonus in denaro se schierati in Ucraina. Il reclutamento è aperto a uomini fino ai 50 anni e con un livello di istruzione media. Un corpo d'armata russo è normalmente composto da 15-20.000 soldati, ma probabilmente sarà difficile per la Russia portare il nuovo corpo d'armata a questo livello, considerato il ridotto entusiasmo popolare rispetto al volontariato per l'Ucraina. È improbabile che l'effetto del terzo corpo d'armata si riveli decisivo per la campagna".

