Ucraina: Isw, 'probabile aumento attacchi su Kiev, ma non spezzeranno motivazione'

Washington, 17 dic. È probabile che le forze russe intensifichino i loro attacchi su Kiev per alimentare il malcontento pubblico nella capitale, ma è improbabile che questi attacchi missilistici spezzino la volontà dell'Ucraina, ha affermato l'Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW).

"Il 16 dicembre - rilevano gli analisti Usa - le forze russe hanno condotto la loro nona campagna missilistica su larga scala contro le infrastrutture energetiche critiche dell'Ucraina e hanno lanciato uno dei più grandi attacchi missilistici su Kiev. Gli attacchi russi continuano a rappresentare una minaccia significativa per i civili ucraini, ma non aumentano la loro capacità di condurre operazioni offensive in Ucraina".

