Kherson, 20 ott. I funzionari del governo filorusso della regione di Kherson hanno iniziato a trasferire civili in territorio russo, adducendo i timori di una controffensiva ucraina. Il governatore Vladimir Saldo, insediato da Mosca, ha parlato di piani per trasferire fino a 60.000 persone sulla riva sinistra del fiume Dnepr e in Russia nei prossimi sei giorni, a una ritmo di 10.000 persone al giorno.

