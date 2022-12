Ucraina: Kiev chiede di riconoscere Wagner come gruppo terroristico

Kiev, 20 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina Dimitro Kuleba ha chiesto alla comunità internazionale di riconoscere "immediatamente" il gruppo di mercenari russi Wagner come organizzazione terroristica per il suo ruolo in vari conflitti in tutto il mondo. Kuleba ha sottolineato che l'Ucraina è il paese che "soffre di più per le attività criminali di Wagner", per cui appoggiano anche la denuncia di diversi Paesi africani, che hanno già avvertito della "importante minaccia che rappresenta per la loro sicurezza", dopo che è stata confermato la presenza del gruppo in diversi paesi del Sahel.

"Dobbiamo riconoscerli immediatamente come un'organizzazione terroristica", ha esortato il ministro Kuleba oggi durante un briefing. "Non solo stanno assaltando Bakhmut e distruggendo completamente una grande città industriale, ma hanno una presenza crescente negli stati africani", ha denunciato. "I mercenari russi stanno aiutando la giunta militare in Burkina Faso. In cambio di aiuti militari, Wagner ha ricevuto il permesso di sfruttare i giacimenti d'oro nelle zone di confine con il Ghana", ha aggiunto.

"L'intervento russo sta ritardando le prospettive di ripristino dello stato costituzionale in Mali e Burkina Faso e destabilizzando tutta l'Africa occidentale", ha accusato Kuleba, per il quale la strategia di Wagner è chiara: approfittare del caos nella regione per saccheggiarne le risorse e poi utilizzare i profitti per finanziare la guerra in Ucraina. "Questo è il collegamento tra l'estrazione dell'oro da parte di Wagner in Africa e le ostilità condotte da questo gruppo terroristico sul territorio ucraino", ha affermato Kuleba.

