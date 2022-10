Ucraina: Kiev, 'Onu e Aiea verifichino presunta preparazione bomba sporca'

Kiev, 24 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro della Difesa ucraino Alexei Reznikov ha invitato gli osservatori delle Nazioni Unite e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a visitare il Paese a seguito delle recenti accuse russe secondo cui Kiev starebbe preparando una "bomba sporca".

"L'idea di una 'bomba sporca' ci disgusta. Pertanto, invitiamo le missioni dell'Onu e dell'Aiea a visitare l'Ucraina", ha scritto Reznikov su Twitter, aggiungendo che "il mondo deve rispondere al ricatto nucleare russo. Chiediamo l'adesione al paragrafo 4 del Memorandum di Budapest", ha aggiunto, riferendosi alla richiesta di entrare a far parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu per ricevere aiuto di fronte alle minacce nucleari, "provocazioni", le ha definite, che "sono una ragione sufficiente per prendere rigorose misure preventive".

"Le bugie su una 'bomba sporca' che l'Ucraina si starebbe preparando a usare fanno parte delle solite tattiche del Cremlino, in cui i criminali russi cercano di incolpare preventivamente la vittima dell'aggressione per il proprio crimine", ha affermato il ministro.

