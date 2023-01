Ucraina: Kiev, 'Russia vieta a tutti i potenziali coscritti di lasciare il Paese'

Kiev, 11 gen. Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha vietato a tutti i potenziali coscritti, la maggioranza di uomini in età di leva, di lasciare il Paese dal 9 gennaio. Lo riferisce l'intelligence militare ucraina. Prima del divieto era concesso alla maggior parte degli uomini in età di leva di lasciare la Russia, tranne a coloro che avevano già ricevuto una convocazione da un ufficio di arruolamento militare o ne stavano per riceverne una.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato la notizia. A causa della mancanza di arruolati, la Russia ha pianificato di lanciare una nuova ondata di mobilitazione di 500.000 coscritti per la guerra contro l'Ucraina, ha dichiarato l'intelligence militare. Il 21 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una "mobilitazione parziale" di 300.000 coscritti.

